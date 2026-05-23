Groningen vangt tijdelijk extra asielzoekers op vanwege drukte in Ter Apel

GRONINGEN, TER APEL – Door aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende dagen extra opvangplekken geregeld in Groningen. Een congreslocatie in de stad wordt tijdelijk ingericht voor asielzoekers die geen plek meer hebben in het reguliere opvangcentrum.
Volgens betrokken instanties is de situatie in Ter Apel nog steeds gespannen. Hoewel dagelijks mensen doorstromen naar andere opvanglocaties in het land, blijft de instroom hoog. Daardoor is extra noodopvang noodzakelijk.
Eerder konden tientallen mensen die buiten wachtten alsnog in het aanmeldcentrum worden ondergebracht. Het ging daarbij niet om kwetsbare groepen, omdat voor hen altijd opvang beschikbaar blijft.
De tijdelijke opvang in Groningen is bedoeld voor de nachten van zaterdag tot en met maandag. Hoeveel mensen daar uiteindelijk gebruik van zullen maken, hangt af van het aantal nieuwe aankomsten in Ter Apel. De toegangsmaatregelen bij het aanmeldcentrum blijven voorlopig van kracht.