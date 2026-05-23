Hof de Linden in Mussel organiseert feestelijke open dag

MUSSEL – Op zaterdag 30 mei organiseert Hof de Linden in Mussel een feestelijke open dag. Tijdens deze dag krijgen bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met de voormalige camping die wordt omgevormd tot een nieuw kleinschalige vakantiepark, gelegen in de arboretum waar natuur, rust en beleving centraal staan.
Bezoekers zijn welkom om het terrein te bekijken, meer te horen over de plannen en sfeer te proeven van deze bijzondere plek midden in het groen.
Tijdens de open dag kunnen bezoekers vrijblijvend rondkijken, in gesprek gaan met medewerkers en genieten van koffie, thee en iets huisgemaakts lekkers. Daarnaast vertellen de eigenaren graag meer over wat Hof de Linden te bieden heeft en wat de plannen voor de toekomst zijn.
Praktische informatie
Locatie: Hof de Linden
Datum: Zaterdag 30 mei
Tijd: 10.30 – 16.00 uur
Musselweg 146, 9584 AJ Mussel
