Loge Veendam gul voor Westerwinde

VEENDAM – Gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde is vrijdagmorgen verrast met een schenking van maar liefst €1000,-
Dit wederom prachtig bedrag kwam van de Loge Veendam (onderdeel van Odd Fellows Nederland).
Dit schooljaar besteed Kindcentrum Westerwinde deze en nog meer gulle giften aan een nieuw speeltoestel op het plein van onze leerlingen van de Middenbouw: Het bestaande klimtoestel werd afgekeurd en het plein wordt op dit moment heringericht n.a.v. de plaatsing van een noodunit met 1 leslokaal en bijruimten, aldus de directie.
Dús een goed moment om samen met de leerlingenraad rond de tafel te gaan. Zij hebben de wensen middels de ideeënbus bij de Middenbouwleerlingen opgehaald en al mooie klim-en klautertoestellen mét glijbaan geïnventariseerd!
Dank aan Sieneke Windt en Klaas Ebbens voor deze cheque met het prachtige bedrag! (Zie foto samen met Jantina Kuitert en Jenny Martijn (directie).
Wanneer het nieuwe speeltoestel in gebruik wordt genomen zijn Sieneke en Klaas en andere Loge leden hierbij natuurlijk van harte welkom, aldus Jenny Martijn.
Bron: Peter Panneman