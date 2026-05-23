Nieuwe fietsbeleving in Westerwolde: ‘Op de pedalen door verhalen’ gelanceerd

WESTERWOLDE – In samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Westerwolde heeft ZO Groningen de belevingsroute ‘Op de pedalen door verhalen’ ontwikkeld. Deze unieke fietsroute verbindt het afwisselende landschap van Westerwolde met de rijke historie, sagen en cultuur van de regio.
Fietsers worden onderweg meegezogen in de geschiedenis en de verborgen parels van het gebied. Het doel? Zowel inwoners als toeristen verleiden om de regio op een actieve, laagdrempelige manier (opnieuw) te ontdekken en hen langer in het gebied vast te houden. Onderweg fietsen ze langs verhalen als De Giezelbaarg, Roege Wilt en Het Bourtangermoeras. Leuke toevoeging is dat de teksten horend bij de diverse punten op de route ook via een audiobestand te beluisteren zijn.Fietsen door geschiedenis, mysterie en landschap.
‘Op de pedalen door verhalen’ heeft een Noord en Zuid variant. Je rijdt over oude dijken en kanalen, langs bossen en beekdalen, door dorpen en weiden — en steeds stopt de tijd even voor een echo uit het verleden. Hier is het landschap geen decor, maar een verteller.
Je komt oog in oog te staan met:
- Legenden van heksen en witte wieven
- Oorlog en onverwachte wendingen
- Mensen die het land veranderden, zoals Boelo Luitjen Tijdens
- Verhalen van geloof, angst en hoop
- Natuur en cultuur die samen iets unieks vormen
Of je nu houdt van natuur, geschiedenis of gewoon een mooie route door het Groningse land, deze fietstocht laat je anders kijken naar wat je onderweg ziet.
Voor de totstandkoming van deze verhalen mocht in een aantal gevallen gebruik worden gemaakt van de verhalen uit Mytisch Groningen I en II, geschreven door Sander Blom.
