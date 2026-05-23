Nieuwe woonwijk Oude Pekela feestelijk geopend

OUDE PEKELA – De nieuwe woonwijk in Oude Pekela is officieel geopend. De wijk, die ruimte biedt aan zowel Pekelders als statushouders, moet uitgroeien tot een prettige en leefbare woonomgeving waar mensen elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de toekomst.
Tijdens de toespraken spraken burgemeester Jaap Kuin en commissaris van de Koning René Paas over verbinding, saamhorigheid en samenleven. “We horen zoveel negatief nieuws over Ter Apel en de vreselijke verwensingen die daarbij soms worden uitgesproken. In Pekela laten we zien dat het ook op een positieve manier benaderd kan worden,” aldus burgemeester Kuin. Volgens hem laat Pekela hiermee zien dat integratie en samenleven ook op een positieve manier vorm kunnen krijgen.
Na de toespraken werd de officiële openingshandeling verricht door wethouder Ellen van Klaveren samen met René Paas. Onder toeziend oog van de aanwezigen onthulden zij gezamenlijk de naam van de nieuwe woonwijk: Hooiwijk. Het onthulde bord, dat een wereldbol voorstelt waarop met het logo van Pekela is aangegeven waar Pekela zich bevindt, is gemaakt door Jeroen Gras.
Na de opening maakten de wethouder en de commissaris van de Koning een ronde door de woonwijk. Daarbij werd ook een bezoek gebracht aan de rijdende popschool, waarna het gezelschap nog verder door de wijk liep om kennis te maken met de nieuwe woonomgeving en de bewoners.
Na het officiële gedeelte konden bezoekers op het plein bij de woonwijk kennismaken met verschillende organisaties en verenigingen die zich daar presenteerden. Voor de kinderen was er volop vermaak met schminken, een jongleur en ballonnenartiest, suikerspinnen en diverse andere activiteiten. Ook waren er verschillende kraampjes aanwezig van onder meer De Badde, Siepco en de windhondenvereniging, naast nog diverse andere organisaties uit Pekela.
Daarnaast was er livecooking waarbij iedereen gratis kon proeven van uiteenlopende gerechten. Zo waren er onder meer poffertjes en pannenkoeken, Thaise soep en noodles, diverse soorten baklava en verschillende soorten gebak. Voor iedereen was er wel iets naar smaak te vinden. Ook frisdrank werd gratis verstrekt en met de zomerse temperaturen werd daar volop gebruik van gemaakt.
Freddy Stötefalk