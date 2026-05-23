Opgeven is géén optie, samen sterk tegen MS

VEENDAM, WESTERLEE – Op maandag 25 mei lopen Janine Kielman uit Veendam en Hendria Mezach uit Westerlee de Mont Ventoux op in een tocht van 22 kilometer. Beide dames hebben de ziekte MS. Vandaar dat zij elke stap zetten voor meer onderzoek en voor meer hoop op een toekomst met minder MS.
Janine en Hendria kennen elkaar zo’n 15 jaar. Ooit begonnen als enthousiaste toneelspelers bij toneelvereniging Dindua in Westerlee. Daar ontstond ook de vriendschap.
Dat we in 2024 allebei de diagnose MS kregen, voelt nog steeds onwerkelijk. Je gunt het niemand maar wat is het mooi om dit pad samen te bewandelen – letterlijk en figuurlijk. We noemen elkaar dan ook wel “de MS-maatjes”.
Het was de toneelvereniging Dindua uit Westerlee die met het idee kwam om geld op te halen. De helft van de jaarlijkse verloting zou worden gedoneerd aan MS. Wij vonden dit natuurlijk een mooi idee maar wilden er zelf dan ook iets voor terug doen en zo ontstond het idee om samen de Mont Ventoux te beklimmen. Zowel een mentale als fysieke uitdaging daar houden wij beiden wel van!!
Nu is het zover en kan de voorbereiding beginnen. De inschrijving is gedaan en nu op naar de Mont Ventoux.
Elke euro die jij doneert, gaat rechtstreeks naar baanbrekend MS-onderzoek. Jouw bijdrage – of het nu €10, €25 of €50 is – helpt wetenschappers om sneller die ene ontdekking te doen die alles kan veranderen.
‘Opgeven is geen optie. Samen sterk tegen MS’, aldus Janine en Hendria. Doneren kan HIER.
Bron: Peter Panneman