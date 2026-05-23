Politie treft tientallen overleden dieren aan in schuur Winschoten

WINSCHOTEN – Na een melding via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie vrijdag een onderzoek ingesteld bij een schuur in Winschoten. In de schuur werden tientallen overleden dieren aangetroffen.
Agenten troffen samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in totaal 40 dode dieren aan, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Daarnaast bevonden zich nog ongeveer 160 levende dieren in de schuur, die onder zeer slechte omstandigheden werden gehouden. De dieren beschikten niet over voldoende eten en drinken, kregen nauwelijks daglicht en liepen tussen de kadavers van overleden dieren.
De levende dieren zijn direct elders opgevangen en worden onderzocht door een dierenarts. De NVWA doet verder onderzoek naar de zaak. De verdachte, een 21- jarige man uit de gemeente Eemsdelta, zal op een later moment worden verhoord.
Bron: Politie Oldambt