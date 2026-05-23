Stadskanaal vangt weer tachtig buitenslapers op na dringend verzoek minister

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 23 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WARM | LANGE TIJD DROOG

Het is een mooie, zonnige, en warme dag. Af en toe komt er iets meer sluierbewolking voor, maar dat mag weinig naam hebben en de temperatuur stijgt heel geleidelijk naar een maximum van 27 graden. Er staat een zwakke wind uit zuid tot zuidwest, vanavond draait de wind naar het noorden.

Daamee wordt het vanavond snel koeler want later is het nog maar 15 graden. Morgen is het sowieso wat minder warm want dan is er windkracht 3 tot 4 uit het noorden. Het is morgen opnieuw zonnig en het wordt ‘s middags 22 tot 24 graden.

Maandag, tweede Piniksterdag, is ook een zonnige dag want een hogedrukgebied ligt dan boven het land en dat geeft maar weinig wind. En dus ook weer hogere temperaturen. Het wordt maandagmiddag 26 of 27 graden. Dinsdag kan daar nog een graadje bij komen, dan is het maximum 27 of 28 graden. Maar ná dinsdag is er een matige noordenwind en dan komt veel koelere lucht naar ons toe. Vanaf woensdag moeten we het doen met 18 tot 20 graden. Er zijn dan nog wel zonnige perioden en tot aan het volgende weekend lijkt het ook droog te blijven.