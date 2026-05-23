Stadskanaal vangt weer tachtig buitenslapers op na dringend verzoek minister

STADSKANAAL, TER APEL – De gemeente Stadskanaal heeft gisteravond op dringend verzoek van de minister van Asiel en Migratie opnieuw zo’n tachtig buitenslapers uit Ter Apel opgevangen.
Het was al de tweede keer deze week dat de buurgemeente bijsprong. Uit een statement op de website van de gemeente spreekt een diepe frustratie over de passieve houding van andere Nederlandse gemeenten. Het gemeentebestuur benadrukte dat het verzoek van de minister puur uit noodzaak werd ingewilligd om de regio te beschermen. “Dit dringende verzoek legt de gemeente Stadskanaal niet naast zich neer, om dezelfde reden als eerder deze week: groepen mensen die buitenslapen zijn een risico voor de openbare orde en veiligheid in Ter Apel en voor onze regio”, zo schreef de gemeente.
‘Echt de laatste keer’
Stadskanaal sprong hiermee deze week voor de tweede keer bij om het landelijke capaciteitstekort op te lossen. De gemeente liet er dan ook geen misverstand over bestaan dat de grens nu definitief is bereikt en dat zij hiermee in het gat sprong dat andere gemeenten laten vallen. Er zijn ditmaal harde garanties geëist vanuit Stadskanaal : “Dit keer is de afspraak dat het echt de laatste keer is: vanaf morgen zouden andere oplossingen voorhanden zijn.”
Net als bij de 51 asielzoekers die in de nacht van woensdag op donderdag in de gemeente verbleven, is ook deze opvang strikt tijdelijk. De tachtig personen verbleven tot vanochtend in Stadskanaal en zijn inmiddels weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel voor het vervolg van hun asielprocedure.