Wandel2Daagse zorgt voor beweging en verbinding bij De Blanckenborg

BLIJHAM – Deze week stond landelijk in het teken van de Nationale Beweegweek. Ook bij De Blanckenborg werd daar volop aandacht aan besteed met een gevarieerd programma vol beweging, ontmoeting en gezelligheid.
De week begon maandag met verschillende vitaliteitstestjes in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Dinsdagavond genoten bewoners van een gezellig optreden van Country Line Dance.
Woensdag vond de eerste wandeltocht van de Wandel2Daagse plaats. Met een grote groep bewoners, vrijwilligers, medewerkers en naasten ging men samen op pad. En het weer werkte gelukkig mee: precies tijdens de wandeltocht bleef het droog.
Vrijdag volgde de feestelijke intocht langs de Esweg, Kruisstraat, Middenweg, Eikenlaan, Beukenlaan en Plantsoenweg. Langs de route stonden veel enthousiaste inwoners klaar om te zwaaien en de wandelaars aan te moedigen. Dat zorgde voor een warme en feestelijke sfeer.
Ook mascotte Toby, de mini pony, mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens de wandeltocht. De aanwezigheid van zoveel bewoners, vrijwilligers, medewerkers en naasten maakte de avond extra bijzonder.
Na afloop werd de avond gezellig afgesloten in het Doe & Eet Café. Daar genoten de deelnemers van smoothies en gevulde etagères, verzorgd door Koffiehuus Veurmekoar.
De Blanckenborg kijkt terug op een prachtige en verbindende week vol beweging, ontmoeting en plezier. Iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van de Wandel2Daagse wordt hartelijk bedankt.
Foto’s: Catharina Glazenburg