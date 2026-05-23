Zevende van de wereld op WK én 2x brons op EK voor Stichting Dansplezier

WINSCHOTEN, BOTTROP – Afgelopen weekend vond het Europees Kampioenschap dans plaats in Bottrop. Stichting Dansplezier uit Winschoten viel daarbij maar liefst twee keer in de prijzen.

Het junior Hiphop-team Infinity (12–17 jaar) en het senior coed Jazz-team Eternals (16+) behaalden allebei een prachtige derde plaats. Dat betekende twee mooie bekers voor de dansschool én voor alle dansers een welverdiende bronzen medaille.

Er werd twee dagen lang gedanst en de teams van Stichting Dansplezier werden op beide dagen door de internationale jury beloond met een prachtige derde plaats.

Amper terug van het Wereldkampioenschap in Orlando stond Stichting Dansplezier dus alweer op het Europese danspodium. Daarmee laat de dansschool opnieuw zien dat zij niet alleen op landelijk niveau, maar ook op Europees én wereldniveau uitstekend presteert.

Ook tijdens het Wereldkampioenschap in Orlando wist Stichting Dansplezier indruk te maken. De Hiphop-dansers Jeffrey Aukes en Suhayla Khaddaji zetten daar een geweldige prestatie neer. Tijdens het WK wisten zij zich zelfs naar een fantastische 7e plaats van de wereld te dansen. Dat je 7e van de wereld bent, is natuurlijk ontzettend bijzonder.

Het Wereldkampioenschap is daarmee voor Stichting Dansplezier uit Winschoten meer dan succesvol verlopen. Een onvergetelijke levenservaring die mede mogelijk werd gemaakt dankzij de steun van leden, sponsoren en ondernemers uit Winschoten en ver daarbuiten.

Na het WK volgde direct het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar opnieuw prachtige resultaten werden behaald. Zo wist het Hiphop-team Infinity opnieuw brons te behalen en veroverde ook het Jazz-team Eternals een bronzen podiumplaats.

Daarnaast behaalde het jongste team Incredibles (6–10 jaar) een knappe 4e plaats. Het team EndgameHiphop 14+ eindigde op een mooie 5e plaats en het Jazz-team 14+ behaalde een keurige 7e plaats.

Later dit seizoen staat ook nog het Nederlands Kampioenschap op het programma.

Direct na het NK start Stichting Dansplezier met open auditielessen. Tijdens deze lessen worden de wedstrijdteams voor het nieuwe seizoen samengesteld.

Wil jij ook meedoen met de wedstrijdteams van Stichting Dansplezier in Winschoten?

Kijk dan op www.dansplezier.nl voor meer informatie. Deelname aan de auditielessen is gratis.

En wie weet dans jij volgend seizoen ook op het Europese of misschien zelfs het wereldtoneel.

Bron: Peter Schuilingkamp – Stichting Dansplezier