Delegatie VBT Sellingen op bezoek bij partnergemeente Haren-Ems

SELLINGEN, HAREN – Op maandagavond 18 mei heeft een aantal vrijwilligers van de VBT Sellingen een openluchtconcert op het plein voor het stadhuis in Haren bijgewoond. Een vrolijk, spetterend en afwisselend concert van de Big Band van de Deutsche Bundeswehr.
‘Bij een militaire kapel verwacht je militaire marsmuziek en strakke uniformen. Niets van dat al. Muziek uit films en musicals, met een vredelievend verhaal erbij. Er waren goede zangers uitgenodigd. En de kwaliteit was bijzonder. Af en toe een solo, waarbij de drumsolo op ons de meeste indruk maakte. De kleding was verrassend, smetteloos wit’, vertelt Margriet Smeets.
Deze uitnodiging was om, na de gezamenlijke smokkelroute op 5 juli 2025, het contact met de Tourist Info van de Stadt Haren-Ems te bestendigen. De gemeente is nu bezig met een reorganisatie. De Tourist Info wordt, samen met het Event Management en de Ondernemers Vereniging, ondergebracht in één organisatie, een BV. Daarom zal er dit jaar niet nog een keer een smokkelroute of iets dergelijks georganiseerd worden.
Vorig jaar heeft de Tourist Info in Haren Ems heel veel tijd gestoken in de organisatie van de Smokkelfietstocht 2025. ‘Dat werd zeer gewaardeerd, want zonder die hulp was het ons niet gelukt. Die tijd is er nu even niet. Wij hopen volgend jaar in overleg te gaan met de nieuwe organisatie’, aldus Margriet.
Bron en foto’s: VBT Sellingen