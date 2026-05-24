Genieten van oldtimers en meer tijdens de open dagen bij de familie Bakker Valthermond

VALTHERMOND – Het Pinksterweekend bij Museum “Bakkersloane” van de familie Bakker in Valthermond is nu al geslaagd. Bezoekers genoten van de oldtimers, muziek, kunst en gezelligheid.
Buiten op het terrein stonden alle oldtimers uit de indrukwekkende verzameling van Meiny en Greet Bakker opgesteld. Daarnaast brachten collega-verzamelaars uit de omgeving extra trekkers mee, waardoor bezoekers konden genieten van een grote variatie aan historische voertuigen. Vooral de uitgebreide collectie van het merk Samé trok veel bekijks, naast merken als Nuffield, John Deere, Massey Harris, Ferguson en Fordson. Ook de op schaal gebouwde Borga Dorskast van Albert Schepers was opnieuw een opvallende publiekstrekker.
In de grote schuur van het museum was eveneens van alles te zien en te beleven. De familie Sipkens presenteerde hier een bijzondere verzameling DKW’s, oldtimer bromfietsen en klassieke auto’s, wat veel belangstelling trok van liefhebbers.
De muzikale omlijsting zorgde voor extra sfeer tijdens het evenement. Helene Neijmeijer verzorgde samen met haar muziekvrienden René de Roo, Kim Hazes en Starling Days diverse liveoptredens die door het publiek enthousiast werden ontvangen. Daarnaast zijn er in het kader van “Music meets Art” op beide Pinksterdagen kunstenaars en kunstschilders aanwezig die ter plekke aan het werk gaan.
Ook aan de jongste bezoekers was gedacht. Voor de kinderen stond er een springkussen klaar waar volop gebruik van werd gemaakt.
De entree voor het evenement was gratis, al werd er aandacht gevraagd voor het KWF Kankerfonds via collectebussen en een verloting. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd Pinksterweekend waarbij cultuur, muziek, historie en ontmoeting mooi samenkwamen.
De show is ook morgen van 10.00 tot 16.00 uur te bezoeken aan de Drentse Mondenweg 5, Valthermond.
Foto’s: Gerda Boeijing