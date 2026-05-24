Kerken openen de deuren tijdens Kerkenpad Oost-Groningen

OOST GRONINGEN – Veel kerken in Oost-Groningen zullen op zaterdag 6 juni van 10.00-16.00 uur hun deuren openen voor het publiek. Op die dag wordt namelijk voor de 11e keer het Kerkenpad Oost-Groningen georganiseerd.
In de ca 30 deelnemende kerken, zijn vrijwilligers aanwezig om bezoekers te verwelkomen, soms ook rond te leiden en vragen te beantwoorden. Een uitgelezen kans om het rijke religieuze erfgoed van Oost-Groningen te ontdekken.
In sommige kerken worden bovendien extra activiteiten georganiseerd. Denk aan een expositie, een boekenmarkt of een miniconcert. Bezoekers kunnen gebruik maken van een van de fietsroutes van de organisatie of zelf voor auto of fiets een route bedenken langs de verschillende kerken. Een overzicht van deelnemende kerken, extra activiteiten en fietsroutes is te vinden op www.kerkenpadoostgroningen.nl onder het tabje kerken.
In deze regio van Westerwolde en de Kanaalstreek doen mee: de Hervormde kerk van Vlagtwedde, de kerk met de juffertoren in Onstwedde, de PKN-kerk in Vriescheloo, de hervormde kerk in Wedde, de Magnuskerk in Bellingwolde en de voormalig hervormde kerk in Blijham.
Bron: Bé Meems