DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Kluse

Gisteravond vond rond 19.00 uur op een onverharde weg in de richting van de Ahlener Straße een verkeersongeval plaats waarbij alcohol een rol speelde. Een 57-jarige bestuurder van een Mitsubishi ASX reed op de genoemde onverharde weg, terwijl hij duidelijk onder invloed was. In een bocht naar links raakte het voertuig van de weg en belandde in een greppel. De bestuurder bleef ongedeerd. Volgens de huidige stand van het onderzoek is er geen schade aan andere eigendommen of aan het voertuig. Omstanders die op de fiets langs de plaats van het ongeval reden, zagen het beschadigde voertuig en verleenden eerste hulp en belden de hulpdiensten. Een ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 3,28 promille uit. Er werd een bloedmonster afgenomen van de man. Zijn rijbewijs werd ingenomen. De politie is een strafvervolging gestart wegens rijden onder invloed.

Haren

Op woensdag 13 mei werd tussen ongeveer 13.30 en 16.00 uur een bejaarde inwoner van Haren-Erika door een onbekend persoon gebeld die haar wilde doen geloven dat haar schoondochter betrokken was geweest bij een ernstig verkeersongeluk en dat ze borg moest betalen voor de vrijlating van haar schoondochter uit de gevangenis. Het slachtoffer werd uiteindelijk overgehaald om tweemaal een groot geldbedrag aan een man die ter plaatse verscheen te overhandigen. De man vertrok met het geld in onbekende richting. Hij kan als volgt worden beschreven:

ongeveer 170 cm lang

ongeveer 30 tot 40 jaar oud

donker, krullend haar

zwarte huidskleur



De man zou zich in de buurt van de Marienstrasse hebben bevonden.

De politie doet nu een oproep: Wie kan informatie verstrekken over de beschreven man, of wie heeft hem op 13 mei 2026 te voet gezien in het aangegeven gebied, of in verband met een auto, mogelijk met een kentekenplaat van buiten de stad of een buitenlands kenteken? Informatie, inclusief beelden van bewakingscamera’s, kan worden doorgegeven aan uw lokale politiebureau.

Dörpen, Kluse, Heede

De brandweer van Kluse werd gisteravond rond 22:35 uur gealarmeerd voor een brand op de B70 nabij de spoorwegovergang met de melding “Voertuig in brand na verkeersongeval”.

Bij aankomst troffen de eerste hulpverleners een eenzijdig ongeval met een zwaar beschadigde auto aan. Volgens de eerste bevindingen belandde het voertuig, dat vanuit Dörpen kwam, door onbekende oorzaak in de rechterberm, botste eerst tegen twee verkeersborden, vervolgens frontaal tegen een omgevallen boomstam en kwam enkele meters verderop tot stilstand. De bestuurder werd niet aangetroffen.

Omdat het onduidelijk was hoeveel inzittenden er ten tijde van het ongeval in het voertuig zaten en of er gewonden waren gevlucht, werd in nauwe samenwerking met de politie een grootschalige zoekactie in de omgeving gestart. In totaal werden drie drones ingezet voor de zoekactie. De brandweer van Kluse werd ondersteund door de drone-eenheden van de brandweerkorpsen van Dörpen en Heede, evenals een politiedrone. Tijdens de zoekactie werd de spoorlijn tussen Dörpen en Lathen tijdelijk afgesloten, omdat niet kon worden uitgesloten dat de mogelijk gewonde bestuurder zich in de buurt van het spoor bevond. De uitgebreide zoekactie werd na ongeveer anderhalf uur zonder resultaat gestaakt. (Bron: Brandweer Dörpen)