Kunstenaar Ankie Voerman opent expositie ‘Van Koffie tot Kust’ in Oude Pekela – Een verhaal van transformatie en creativiteit

NIEUWE PEKELA – Op donderdag 4 juni om 12:00 uur opent burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela de nieuwe expositie ‘Van Koffie tot Kust’ van kunstenaar Ankie Voerman. De tentoonstelling, te zien in Molen de Onrust, biedt niet alleen een unieke blik op de ziel van het noorden, maar vertelt ook een persoonlijk verhaal over creativiteit als krachtig instrument bij Parkinson.

Over de expositie: Een reis door de regio.

In ‘Van Koffie tot Kust’ neemt Ankie Voerman de bezoeker mee op een artistieke reis in drie hoofdstukken. Haar werk, gekenmerkt door een nieuwe, opvallende expressiviteit, weerspiegelt de veelzijdigheid van de regio:

Op de koffie in Pekel:

Een ode aan het alledaagse leven, dorpsverhalen en herinneringen,

Onrust in Groningen:

Een confronterende blik op de impact van gaswinning, landbouw en industrie, en de veerkracht van de mensen.

De rust van het Wad:

Een moment van reflectie waar licht, water en stilte de wereld weer in balans brengen.

Een persoonlijke transformatie: Kunst en Parkinson

De expositie is doordrenkt van een diepere persoonlijke betekenis. Sinds bij Ankie Parkinson is vastgesteld, heeft ze een opmerkelijke transformatie doorgemaakt in haar werk. Haar schilderijen zijn veel expressiever geworden, met een intensiteit en dynamiek die eerder niet aanwezig was. Voor Ankie is kunst niet alleen een uitdrukkingsvorm, maar een essentieel onderdeel van haar omgang met de ziekte.

Deze persoonlijke ervaring sluit direct aan bij actueel wetenschappelijk onderzoek van het Radboud-UMC in Nijmegen, waar onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen Parkinson en kunst. De veranderde expressiviteit en het therapeutische effect van creativiteit bij Parkinson zijn belangrijke onderzoeksgebieden.

Ankie Voerman: “Parkinson heeft me niet alleen geconfronteerd met beperkingen, maar me ook een nieuwe artistieke taal gegeven. Ik ben veel expressiever gaan schilderen, intuïtiever. Mijn werk is rauwer, maar ook kleurrijker en voller geworden. De expositie is voor mij een manier om te laten zien dat creativiteit niet stopt bij Parkinson, maar juist een nieuwe, krachtige impuls kan krijgen.”

Locaties en data

De expositie wordt op twee locaties in Oude Pekela gehouden:

Van 4 juni tot de tweede week van juli te bezichtigen in Molen de Onrust, Feiko Clockstraat 111A.

Aansluitend tot en met augustus: De expositie verhuist naar het gemeentehuis van Pekela, Raadhuislaan 8.

Beide locaties zijn te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden.

Over de kunstenaar

Ankie Voerman schildert zoals het noorden voelt: van dorp naar provincie en van onrust naar rust. Haar werk, nu verrijkt met een diepe expressiviteit, nodigt de kijker uit om met een nieuwe blik naar de eigen omgeving en de kracht van menselijke veerkracht te kijken.

Bron: Thea de Boer