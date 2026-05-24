Little Cash & Josien Bakker op 11 juli in Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Op zaterdag 11 juli treedt countryband Little Cash op in het Openluchttheater Sellingen, samen met zangeres Josien Bakker.
Little Cash bestaat al een tijdje en dat voel je, op het podium én in de zaal. Het begon met een gedeelde fascinatie voor Johnny Cash, die donkere stem, die no-nonsense houding, die tijdloze songs. Wat begon als een eerbetoon groeide uit tot een volwaardige liveband met een eigen geluid en een repertoire dat loopt van Cash en Waylon Jennings tot Josh Turner. Frontman Krzysztof Groen heeft een stem die eng dicht bij Cash komt — geen imitatie, maar een eigen geluid dat de essentie raakt. Regelmatig schuift zangeres Josien Bakker aan, wat de band een extra dimensie geeft.
De band speelde op diverse festivals en podia door het hele land, waaronder Neushoorn Leeuwarden, en was te horen en te zien bij RTV Noord en Omroep Fryslân. En ja — Johnny Cash speelde zijn legendarische albums in de gevangenis. Little Cash volgde zijn voorbeeld en speelde in tbs-kliniek Van Mesdag.
Het optreden vindt plaats in het bosrijke openluchttheater aan de Dennenweg in Sellingen, met plek voor 200 bezoekers. Deuren open om 19:30, aanvang 20:00.
