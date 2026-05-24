Maurice Dreesman, jongste ondernemer uit de Parkstad?

VEENDAM – De 17-jarige Maurice Dreesman is onlangs officieel z’n eigen onderneming gestart. Hij heeft de suikerspinkraam van zijn opa overgenomen. In de weekenden is Maurice in de noordelijke provincies op markten en braderieën te vinden.
Waar dat jonge ondernemerschap vandaan komt? ‘Ik denk dat het in de familie zit. Opa Harms, wel bekend van o.a. de oliebollenkraam bij Autorama, en ook mijn moeder bezochten markten en braderieën. Nu neem ik langzamerhand het stokje over’, vertelt Maurice.
Ondanks dat de vader van Maurice het ondernemerschap niet in zich heeft, is er wel degelijk een taak voor hem weggelegd. Zolang zoon Maurice nog geen rijbewijs heeft, staat vader klaar voor vervoer naar allerlei markten, braderieën en met regelmaat naar de groothandel.
Ook is Maurice inmiddels eigenaar van drie draaiorgels. Ook die interesse is jaren terug al begonnen. Opa Harms vindt het allemaal prachtig wat kleinzoon doet en geniet ervan.
