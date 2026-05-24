Maurice Dreesman, jongste ondernemer uit de Parkstad?

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 24 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

AFGEKOELD | MORGEN WEER WARMER

Het wordt vandaag allemaal niet zo warm als gisteren, want toen kwamen we dicht bij de 30 graden en vanmiddag wordt het maar 23 of 24 graden. De bewolking van gisterenavond is en er is vandaag alleen een beetje sluierbewolking en er ontstaan enkele kleine stapelwolken. Het is dus vrij zonnig en droog, de wind is zwak tot matig uit het noorden (vanmiddag windkracht 2 tot 3).

Vanavond en vannacht draait de wind bij naar noordoost tot oost maar het is vannacht ook heel rustig. Flinke afkoeling ook: minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen is er een zwakke zuidoostenwind en daardoor kan het weer een stuk warmer worden. De maximumtemperatuur is morgen zo’n 28 graden.

Dinsdag is ook nog warm met 27 of 28 graden, maar later op de dag draait de wind naar het noorden en dat is het begin van een koelere periode, met maxima rond 20 graden en wolkenvelden die afwisselen met zonnige perioden. Het zal tot het eind van de week ook droog blijven, pas volgend weekend zouden we misschien weer aan enkele buien kunnen gaan denken.