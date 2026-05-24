Organisatie kan terugkijken op een geslaagd Pinksterfeest in Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Het jaarlijkse Pinksterfeest in Jipsinghuizen is zondag uitgegroeid tot een groot succes. Onder een stralende zon genoten jong en oud van een gezellige en drukbezochte feestdag vol activiteiten, muziek en ontmoeting.
Vanaf de ochtend stroomde het terrein vol met bezoekers die zich vermaakten bij de vele attracties en activiteiten. Vooral voor kinderen was er van alles te beleven. De springkussens waren de hele dag druk bezet en ook de aquabubbel zorgde voor veel waterpret. In de pannakooi konden voetballiefhebbers hun kunsten laten zien en tijdens het kampioenschap spijkerbroekhangen werd fanatiek gestreden om de winst.
Naast alle activiteiten trok ook de braderie en kleedjesmarkt veel belangstelling. Bezoekers struinden langs de verschillende kramen met een gevarieerd aanbod aan producten en lekkernijen. Liefhebbers van klassieke voertuigen konden bovendien genieten van een mooie verzameling oldtimers.
Het horecaplein vormde het gezellige middelpunt van het evenement. Onder het genot van een hapje en een drankje genoten bezoekers van de muziek van Bert en Erik, terwijl HJSound de gehele dag zorgde voor een feestelijke sfeer.
De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van het Pinksterfeest, waarbij gezelligheid, ontmoeting en plezier centraal stonden. Dankzij het mooie weer, de grote opkomst en de vele activiteiten werd het een onvergetelijke dag voor Jipsinghuizen en omgeving.
Foto’s: Johannes Velthuis