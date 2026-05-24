Politie lost waarschuwingsschoten bij achtervolging Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Bij een achtervolging in Ter Apelkanaal heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.
Omstreeks 19:15 uur vanavond gaven agenten op de Avebeweg in Ter Apelkanaal aan bestuurders van twee motorvertuigen een stopteken. De bestuurders negeerden dit en gingen er vandoor.
De politie zette de achtervolging in. De twee bestuurders werden even later in de buurt aangetroffen. Toen agenten ze wilden aanhouden, verzetten zij zich. Daarop heeft de politie twee waarschuwingsschoten gelost.
De verdachten werden uiteindelijk aangehouden en overgebracht naar cellencomplex in Groningen. Waarom de twee er vandoor gingen is niet bekend gmaakt.