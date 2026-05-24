ReumActief houdt zomerwandeling

WILDERVANK – Op zaterdag 20 juni vindt in Wildervank de zomerwandeling plaats. Deze hoort bij het zogeheten vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden, Kanaalstreek en regio. De organisatie is in handen van patiënten vereniging ReumActief Musselkanaal.
Wandelaars kunnen kiezen uit 4 routes met een lengte van 3, 5, 10 of 15 kilometer. De wandeling is voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen met fysieke aandoeningen of verstandelijke beperkingen zijn de routes goed te doen.
Inschrijven kan t/m dinsdag 16 juni via www.reumactief.info/wandeling.
Na-inschrijving kan op zaterdag 20 juni vanaf 9:00 uur bij Voetbalvereniging Wildervank.
Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met Annelies Groenhof 06-25312009.
Bron: ReumActief