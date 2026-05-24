VB NEXT presenteert spectaculaire sci-fi film Project Hail Mary in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zaterdag 30 mei 2026 organiseert vanBeresteyn een nieuwe editie van VB NEXT: het jongerenprogramma van vanBeresteyn voor iedereen tussen de 17 en 27 jaar. Tijdens deze avond staat de gloednieuwe sciencefictionfilm Project Hail Mary centraal, een avontuurlijke blockbuster met Ryan Gosling in de hoofdrol.
VB NEXT is een initiatief van vanBeresteyn waarbij jongeren samen films kijken, nieuwe evenementen ontdekken en actief kunnen meedenken over de programmering. Iedere maand organiseert VB NEXT een nieuwe avond in het theater en filmhuis, speciaal voor jonge bezoekers uit Veendam en omgeving.
De film Project Hail Mary, geregisseerd door Oscarwinnaars Phil Lord en Christopher Miller, is gebaseerd op de populaire bestseller van Andy Weir, bekend van The Martian. Ryan Gosling speelt natuurkundeleraar Ryland Grace, die wakker wordt op een ruimteschip zonder te weten wie hij is of waarom hij daar is. Langzaam ontdekt hij dat hij op een missie is om de aarde te redden van een mysterieuze substantie die ervoor zorgt dat de zon uitdooft. Wat volgt is een groots sciencefictionavontuur vol humor, spanning en onverwachte vriendschappen.
De film werd enthousiast ontvangen door de pers. Trouw gaf de film vier sterren en schreef: “Het is even geleden dat Gosling zo perfect gecast is voor een rol.”
VB NEXT wil een ontmoetingsplek zijn voor jongeren die houden van film, cultuur en nieuwe ideeën. Jongeren tussen de 17 en 27 jaar kunnen zich aansluiten bij de VB NEXT WhatsApp-community om mee te denken over toekomstige films en activiteiten: https://chat.whatsapp.com/J1XYxege0zAKyhsx2uC4Mw
Datum: Zaterdag 30 mei 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
