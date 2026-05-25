Agenten bedreigd met bijl in Ter Apelkanaal

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 25 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEER WAT WARMER | WOENSDAG KOELER

Door de zon wordt het vandaag weer een aantal graden warmer dan gisteren, want toe werd het ongeveer 23 graden en vandaag is de maximumtemperatuur zo’n 27 graden. Daarbij hebben we eerst een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag en vanavond is er heel weinig wind en soms is het ook windstil. Dus het zal zomers aandoen, maar het is zeker niet drukkend of benauwd.

Vannacht is de minimumtemperatuur 13 graden en morgen is er weer veel zon, met nóg wat hogere temperaturen. 29 of 30 graden is morgen haalbaar. Ook dan is er meestal weinig wind, maar morgenavond komt er een matige noordenwind op gang. Dat geeft een afkoeling tot 20 graden en het is ook het begin van een koelere periode.

Woensdag en donderdag is het 18 tot 20 graden met een noord-noordoostenwind en een afwisseling van bewolking en zonnige perioden. Eind van de week is er een zwakke oostenwind en vrijdag en zaterdag is 25 graden weer haalbaar. Wél is er in het komende weekend kans op een bui.