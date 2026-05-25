Filmhuis vanBeresteyn vertoont muzikale biopic Michael

VEENDAM – Op maandag 1 juni 2026 presenteert Filmhuis vanBeresteyn de langverwachte biopic Michael, een groots filmportret over het leven en de artistieke nalatenschap van Michael Jackson, een van de invloedrijkste artiesten uit de muziekgeschiedenis.
In de film volgt de kijker Michael Jackson vanaf zijn jonge jaren als opvallend talent binnen de Jackson 5 tot zijn uitgroei tot wereldster en cultureel icoon. Naast zijn muzikale successen laat de film ook de persoonlijke kant van zijn leven zien: de druk van zijn jeugd, de complexe relatie met zijn vader Joe Jackson en de enorme ambitie waarmee hij zichzelf steeds opnieuw wist uit te vinden.
Michael brengt iconische momenten uit zijn carrière tot leven, waaronder optredens uit zijn vroege soloperiode en de opkomst van legendarische albums als Thriller. Ook belangrijke gebeurtenissen buiten het podium komen aan bod, zoals de aankoop van Neverland Valley en de laatste jaren van zijn leven.
De hoofdrol wordt gespeeld door Jaafar Jackson, neef van Michael Jackson, in een film geregisseerd door Antoine Fuqua. De cast bestaat verder uit onder anderen Nia Long, Miles Teller en Colman Domingo.
De eerste reacties op de film zijn enthousiast. Filmtotaal schreef: “Ik twijfelde enorm aan die Michael Jackson-film, maar nu weet ik het zeker: Michael wordt een dikke vette thriller.”
Datum: Maandag 1 juni 2026
Aanvang: 19.30 uur
