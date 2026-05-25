Inbrekers hebben het op kerken in Pekela voorzien

PEKELA – In de nacht van zaterdag op zondag hebben bij twee kerken in de gemeente Pekela inbraken plaatsgevonden.
De inbraken vonden plaats op de volgende locaties:
Hendrik Westerstraat 114, 9665 AR Oude Pekela
Ds. Sicco Tjadenstraat C 51, 9663 RC Nieuwe Pekela
Op beide locaties hebben de daders zich toegang verschaft tot de kerkgebouwen. Hierbij zijn goederen weggenomen en/of vernielingen aangericht.
De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u in die nacht iets verdachts gezien in de omgeving van deze kerken? Denk hierbij aan personen, voertuigen of andere opvallende situaties. Ook camerabeelden (bijvoorbeeld van een deurbelcamera) waarop mogelijk iets te zien is, kunnen van grote waarde zijn.
Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of geef uw tip door
via politie.nl.