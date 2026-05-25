JazzProSessies brengen ontspannen jazzmiddag naar vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagmiddag 31 mei 2026 staat de foyer van theater vanBeresteyn in het teken van live jazz tijdens de JazzProSessies. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen middag vol improvisatie, swing en samenspel, onder het genot van een drankje in de foyer van het theater.
Centraal deze editie staat saxofonist Laurens Blinxma, die het publiek laat kennismaken met drie verschillende saxofoons: de sopraan-, alt- en baritonsax. Samen met Job Posthuma (gitaar), Bert van Erk (contrabas) en Dennis Elderman (drums) brengt hij een veelzijdig programma met eigen composities en werk van jazzgrootheden als Duke Ellington en Dizzy Gillespie.
Laurens Blinxma geldt als een veelzijdig musicus met een brede achtergrond in jazz, latin, funk, blues en bigbandmuziek. In de loop der jaren speelde hij samen met artiesten als Benny Bailey, Francien van Tuinen, Zakya Hooker en Eddie Engels. Daarnaast was hij actief in verschillende projectbands, waaronder Tegenwind, Five Brothers en het Still Life Trio. Tegenwoordig speelt hij onder meer bij Orquesta Latina, Blinxma-Buma & VanErk en Brasilband Serenou. Naast zijn werk als uitvoerend muzikant was Blinxma jarenlang actief als bandcoach en saxofondocent.
De JazzProSessies zijn een initiatief van lokale musici die regelmatig jazzconcerten organiseren in vanBeresteyn. Na afloop van het concert wordt het podium vrijgemaakt voor een jamsessie, waarbij professionals en conservatoriumtalenten worden uitgenodigd om mee te spelen. Daarmee krijgt de middag een open en spontaan karakter waarin ontmoeting, improvisatie en speelplezier centraal staan.
Datum: Zondag 31 mei 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
