DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Bij een woning aan de Ulmenstraße in de wijk Groß Fullen is gisteren tussen 7.00 en 11.30 uur een poging tot inbraak gedaan. De daders hebben met geweld geprobeerd binnen te komen. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05931/9490.
Papenburg
Om 2.22 uur vannacht is bij een speelautomatenhal aan de Friederikenstraße in Papenburg ingebroken. Er werden diverse speelautomaten opengebroken. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Een getuige heeft om 2.30 uur iemand gezien die in de richting van de Feilings Goarden liep. Deze persoon was 1.80 m lang, met een slank sportief postuur. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 04961/9260.