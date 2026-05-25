Luuk Lenders verzorgt concert in de Stefanuskerk

FINSTERWOLDE – Op zondag 31 mei geeft Luuk Lenders een concert in de Stefanuskerk.
Luuk Lenders staat bekend om zijn creatieve volksmuziek met Ierse whistles, ocarina’s, accordeon, voetenpercussie, tafelbellen en pingpongballen. Soms speelt hij zelfs drie of vier instrumenten tegelijkertijd! Als deze muzikale duizendpoot op het podium staat neemt hij het publiek mee in een wervelwind van creativiteit, humor en prachtige muziek.
Zijn liefde voor Ierse, Schotse en Nederlandse volksmuziek klinkt door in elke noot die hij uit zijn instrumenten tovert. Naast volksmuziek van de bovenste plank zorgt Luuk ook altijd weer voor verrassende intermezzo’s op onverwachte attributen. Niet alleen zijn muzikaliteit wekt veel plezier op bij het publiek, maar net zo zeer zijn relaxte en plezierige podiumpresentatie.
Het concert vindt plaats op zondag 31 mei. Tijd: 15.00 – 17.00 uur (incl. pauze).
Toegang gratis.
Bron: Werkgroep Culturele Activiteiten Stefanuskerk