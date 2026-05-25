Marco Dijkstra smeedt natuur tot leven in Beeldentuin Ol Raive

SELLINGEN – Tijdens de Pinksterdagen was Beeldentuin Ol Raive open voor het publiek.
Voor wie Ol Raive niet kent, van oud gereedschap en roestig ijzer maakt tuineigenaar Marco Dijkstra de mooiste creaties. Het zijn vaak dieren die je in Westerwolde zomaar in het wild zou kunnen tegenkomen, zoals een haas, eekhoorn, vosje en vele vogelsoorten; allemaal van roestbruin ijzer, vaak in karakteristieke houding en beweging.
De Beeldentuin aan de Kanaalweg 1 in Sellingen was beide Pinksterdagen open voor het publiek.
Johannes Velthuis maakte er vandaag onderstaande reportage. Meer foto’s vindt u HIER.