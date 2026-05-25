Vijf jaar The Ranch Veendam good food, good music, good vibes

VEENDAM – Op 1e Pinksterdag veranderde het terrein van The Ranch in Park Borgerswold Veendam in een zeer sfeervol festivalterrein vol muziek, lekker eten, verfrissende drankjes en entertainment voor jong en oud. Een ontspannen festivalsfeer, met veel gezellige bezoekers, rokende grills, gezellige bar, en live muziek die perfect paste bij de warme en ongedwongen uitstraling van een jubilerende The Ranch.
Los Cascos bracht een aanstekelijke mix van latin-pop met invloeden uit cumbia, rumba, bachata en merengue. Bekende hits werden afgewisseld met eigen nummers, wat zorgde voor een energieke en verrassende optredens.
DJ Peter Prummel verzorgde tussendoor de muziek en hield de sfeer er de hele dag in. Kortom het 5-jarig verjaardagsfeestje stond volledig in het teken van samen genieten, proosten op vijf mooie jaren en vooruitkijken naar de toekomst.
Bron en foto’s: Peter Panneman