Brandweer naar woningbrand Sellingen

SELLINGEN – In een woning aan de Zuidveldweg is dinsdagavond brand uitgebroken.
Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is rond kwart voor tien brand ontstaan. Het vuur is overgeslagen naar de tweede verdieping. Brandweer Vlagtwedde en Ter Apel zijn ter plaatse.
Omdat ze de vuurhaard op de tweede verdieping niet veilig van binnenuit kunnen blussen, bestrijden ze het vuur alleen nog maar van buiten.
Om 23.42 uur werd opgeschaald naar grote brand. Brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. De smalle toegang tot de woning maakte het voor de brandweer onmogelijk om een hoogwerker op te stellen en het vuur van bovenaf te bestrijden. De brand was uitslaand en er kwam veel vliegvuur vrij. Om het vliegvuur te bestrijden legde de brandweer een waterscherm aan.
Dit bericht wordt aangevuld