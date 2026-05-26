ChainCraft en industriepartners versnellen realisatie circulairefabriek via geïntegreerde ECI-aanpak

TER APELKANAAL – ChainCraft en haar industriële partners zetten een belangrijke stap in de realisatie van de eerste commerciële fabriek van ChainCraft voor de productie van duurzame vetzuren uit organische reststromen. Met de officiële start van het geïntegreerde bouwteam werken ChainCraft Ter Apelkanaal, Visser & Smit Bouw, SPIE, Verwater, Colsen en Andritz/K-Utec samen aan de verdere engineering en voorbereiding van de eerste Flagship plant (FS1) in Ter Apelkanaal.



De nieuwe fabriek vormt een belangrijke mijlpaal in de ambitie van ChainCraft om circulaire chemie op industriële schaal mogelijk te maken. De fabriek wordt gerealiseerd naast de productielocatie van Royal Avebe in Ter Apelkanaal en bouwt voort op een langdurige samenwerking tussen beide partijen. Door lokale aardappelreststromen te verwerken tot hoogwaardige vetzuren ontstaat een sterke regionale en circulaire waardeketen. Deze vetzuren worden toegepast binnen uiteenlopende markten, waaronder geur en smaakstoffen, humane en diervoeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en een breed scala aan industriële toepassingen zoals smeermiddelen en koelmiddelen.



Naast verduurzaming van de chemische industrie draagt het project ook bij aan duurzame industriële werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. Met de komst van FS1 neemt de behoefte aan technisch en operationeel talent aanzienlijk toe. Naar verwachting zullen circa 35 medewerkers worden aangenomen voor de directe operatie, aangevuld met een breed ecosysteem van servicebedrijven en aannemers die bij de bouw en exploitatie betrokken zijn. Daarmee draagt het project niet alleen bij aan de verduurzaming van de industrie, maar ook zichtbaar aan werkgelegenheid en de ontwikkeling van een nieuwe generatie vakmensen in Noord-Nederland.



Deze eerste fabriek krijgt een beoogde productiecapaciteit van circa 20.000 ton vetzuren per jaar en draagt bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen door deze duurzame vetzuren op industriële schaal beschikbaar te maken. De totale investering voor het project bedraagt meer dan €100 miljoen. De bouwstart is voorzien in 2026, met het slaan van de eerste paal richting einde van dit jaar en een beoogde start van de operatie aan begin 2028.

Versnelling door geïntegreerde samenwerking

Voor het project kiest ChainCraft bewust voor een zogenaamde Early Contractor Involvement (ECI)-aanpak, waarbij engineering-, technologie- en uitvoeringspartners vanaf de start integraal samenwerken. Hierdoor kunnen ontwerpkeuzes, technische optimalisaties en uitvoerbaarheid parallel worden ontwikkeld en vroegtijdig worden gevalideerd. De ECI-methodologie helpt het projectteam om doorlooptijden te verkorten, faalkosten te reduceren en sneller toe te werken naar een technisch en economisch haalbaar ontwerp. “Dit project laat zien dat je complexe duurzame installaties sneller en slimmer kunt ontwikkelen wanneer alle partijen vanaf het begin samenwerken,” zegt Geert van Ek, projectdirecteur van ChainCraft. “Door technologie, engineering en uitvoering vroegtijdig te integreren, creëren we een sterke basis voor industriële opschaling en succesvolle projectrealisatie.”



Breed consortium van industriële partners

Binnen het project brengen de voornamelijk regionale partners expertise samen over de volledige industriële waardeketen. Visser & Smit Bouw is verantwoordelijk voor het grondverzet, bestrating, heipalen, fundaties en gebouwen, Verwater Nederland levert de elektrotechnische componenten, bekabeling, instrumentatie en automatisering en Spie is verantwoordelijk voor het leidingwerk, tankopslag, pompen en staalconstructies. Daarnaast leveren Colsen en K- Utec & Andritz diverse procesinstallaties die door de aannemers aan elkaar gekoppeld worden. KH-Engineering is verantwoordelijk voor het overkoepelende ontwerp, wat door ChainCraft is gebruikt om deze pakketten te tenderen en aan te besteden.



Twee weken geleden vond de gezamenlijke kick-off van het geïntegreerde bouwteam plaats in Ter Apel. Tijdens de sessies werkten de betrokken partners intensief samen aan de technische scope, optimalisaties en projectplanning van de commerciële installatie. Tegelijkertijd stond ook het opbouwen van de samenwerking centraal. De kick-off markeerde daarmee niet alleen de start van het project, maar ook van een hecht team dat gezamenlijk toewerkt naar de realisatie van de fabriek.



Met deze nieuwe fabriek onderstreept ChainCraft haar ambitie om circulaire chemie op industriële schaal te realiseren en een bijdrage te leveren aan een duurzamere en toekomstbestendige chemische industrie.



Over ChainCraft

ChainCraft is een innovatief biotechnologiebedrijf uit Amsterdam dat organische reststromen omzet in hoogwaardige, duurzame vetzuren. Met behulp van een gepatenteerde fermentatietechnologie ontwikkelt ChainCraft circulaire alternatieven voor fossiele en palmolie-gebaseerde chemicaliën en draagt het bedrijf bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Bron en foto’s: ChainCraft/ Hans van Dijk

