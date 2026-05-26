Fotogroep Oldambt exposeert in het gemeentehuis in Winschoten

WINSCHOTEN – Fotogroep Oldambt organiseert een foto-expositie in het gemeentehuis van Winschoten. De officiële opening wordt op vrijdag 29 mei 2026 verricht door wethouder Jurrie Nieboer.
Fotogroep Oldambt is een enthousiaste groep amateurfotografen uit de gemeente Oldambt en omgeving die elkaar maandelijks ontmoet in Winschoten om zich verder te ontwikkelen in fotografie. De afgelopen drie jaar hebben de deelnemers onder professionele begeleiding van vakfotograaf André Dümmer gewerkt aan uiteenlopende thema’s zoals zwart-witfotografie, macro, landschap, avondfotografie, dierenfotografie en het leren kennen van de eigen camera en beeldbewerking. Zo hebben zij kennisgemaakt met de vele facetten van fotografie.
Sinds september vorig jaar staat persoonlijke ontwikkeling centraal en werken de deelnemers aan een eigen portfolio. Daarbij draait het om zelfreflectie, het ontdekken van een persoonlijke stijl en het vertellen van een eigen verhaal in beeld. De expositie in het stadhuis vormt het hoogtepunt van dit traject: iedere deelnemer presenteert een foto die zijn of haar ontwikkeling en visie laat zien. Middels een QR-code bij de geëxposeerde foto is de hele portfolio van elk lid te zien.
De expositie is vanaf 1 juni tot eind september te zien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. Adres: Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.
Voor meer informatie kijk op de website van de fotogroep: www.fgoldambt.wordpress.com en Facebookpagina Fotogroep Oldambt.
Bron: Fotogroep Oldambt