Gerrie Stubbe neemt na 28 jaar afscheid van RTV Westerwolde

VLAGTWEDDE, STUDIO RTV WESTERWOLDE – Na vele jaren van inzet heeft Gerrie Stubbe zondag afscheid genomen van RTV Westerwolde.
Zijn avontuur bij de lokale omroep begon in 1998, nadat hij in een dorpskrantje iets had gelezen over de radio. Zijn vrouw moedigde hem aan om zich aan te melden, en dat deed hij. Na een gesprek met toenmalig hoofdredacteur Bert Zuurman begon Gerrie met een techniekopleiding.
Al snel verzorgde hij de techniek bij verschillende programma’s, waaronder Koffietijd op zaterdagmorgen met Alina Winkels, Tilly Boers en Anneke Korte. Dat was in het begin best spannend, want de gesprekken aan tafel gingen soms zo enthousiast door dat Gerrie alle zeilen moest bijzetten om alles technisch goed te laten verlopen. Maar hij kreeg het vak steeds beter onder de knie en werkte later ook mee aan programma’s als Allemaal Beestjes en Van Heur’n en Zeg’n.
Toch bleef het niet alleen bij techniek. Gerrie wilde graag zelf presenteren en startte zijn eigen programma Jetzt Geht’s Los op zondagmiddag. Zijn liefde voor schlager-muziek was daarin duidelijk hoorbaar. Hij bezocht vele concerten in Duitsland en Oostenrijk en deelde die passie graag met de luisteraars.
Later presenteerde hij ook Gezelligheid op Verzoek op zondagavond, waar luisteraars hun favoriete muziek konden aanvragen. De laatste jaren was Gerrie bovendien eens in de vier weken te horen als presentator van de Enige Echte Radio Bingo.
Met zijn enthousiasme, inzet en vertrouwde stem is Gerrie jarenlang een bekend gezicht — en geluid — geweest binnen RTV Westerwolde. Het bestuur en collega’s bedanken hem voor alles wat hij voor de omroep heeft betekend en wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Foto’s: Michiel van der Spek