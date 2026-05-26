In Bourtange wordt weer een veldslag uitgevochten

BOURTANGE – Op 6 en 7 juni vindt de jaarlijkse Slag om Bourtange plaats, dit jaar geheel in stijl van de 80-jarige oorlog. Wordt de Vesting Bourtange dit jaar ingenomen door de Spaanse Troepen of blijven de Staatse troepen baas in de Vesting?
Officieren, kanonniers, musketiers, piekeniers, handelaren, boeren en burgers herbeleven de 17 e eeuw.
Betreed de Vesting waar soldaten hun kampementen hebben gebouwd en neem een kijkje in het leven van de soldaten rond 1650.
Geniet van de muziek en kijk rond bij de handelaren die hun waren aanbieden. Op diverse plaatsen in en om de vesting vinden zowel op de zaterdag als op de zondag gevechten tussen de verschillende strijdkrachten plaats. Hoor het gebulder van wapens en authentieke kanonnen uit de tijd van de 80-jarige Oorlog. Ervaar de spanning en adrenaline van een historische veldslag!
Kom naar Bourtange en maak dit spektakel mee op beide dagen tussen 11.00 en 18.00 uur. Meer info vindt u op www.bourtange.nl.
Honden zijn niet toegestaan i.v.m. het geknal en gebulder van de kanonnen/musketten!
Gehoorbescherming wordt aanbevolen.
Bron: Vesting Bourtange