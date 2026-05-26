DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen zondag 12.30 en maandag 8.55 uur is bij het clubgebouw van SV Hemsen aan de Kreuzweg in Meppen ingebroken. Er is uit meerdere verenigingskassen geld gestolen.
Ook is in dezelfde periode bij een bakkerij aan de Hasestraße in Meppen ingebroken. De daders kwamen via het trappenhuis aan de achterkant het pand binnen. Daar werd het slot van de toegangsdeur naar de bakkerij opengebroken. De bakkerij werd doorzocht, waarna de daders er met een onbekend geldbedrag vandoor gingen.
Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05931/9490.
Papenburg
Op zaterdagmiddag werd brandweer Papenburg-Untenende om 16:36 uur opgeroepen voor een speciale dierenreddingsactie op de Burenweg. Een Jack Russell had een beverrat in zijn hol gejaagd en kwam vervolgens in een buis onder een pad vast te zitten. Omdat er water in de buis stond, heeft de brandweer dit weggepompt om te voorkomen dat de hond zou verdrinken. Daarna hebben ze, met de hulp van het baasje en zwaar materieel, de doorgang vrijgemaakt. Na een complexe operatie werd de hond uiteindelijk bevrijd. Uit voorzorg is de hond vervolgens naar een dierenarts gebracht.