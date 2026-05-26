Nachtopvang asielzoekers in Groningen opnieuw verlengd vanwege drukte Ter Apel

GRONINGEN, TER APEL – De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voort te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing.
De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moesten extra slaapplaatsen worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten.
Volgens de gemeente wordt achter de schermen gewerkt aan alternatieven voor de langere termijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar opvangmogelijkheden in andere gemeenten of op terreinen van Defensie. Omdat het organiseren van dergelijke opvang tijd kost, wil Groningen voorlopig blijven bijspringen.
Wethouder Manouska Molema noemt de situatie zorgwekkend. Volgens haar is het onacceptabel dat vluchtelingen buiten zouden moeten slapen en vindt zij het opvallend dat er nog geen andere gemeenten zijn opgestaan om extra opvangplekken beschikbaar te stellen.
Ook het Rode Kruis blijft betrokken bij de opvang in Hanzeplaza. De organisatie ondersteunt ter plaatse bij de zorg en begeleiding van de asielzoekers. De gemeente spreekt haar waardering uit voor de inzet van de hulpverleners tijdens de afgelopen dagen.
Bron: Gemeente Groningen