Nieuwe predikant voor Vlagtwedde en Bourtange

VLAGTWEDDE, BOURTANGE – Op zondag 28 juni D.V. wordt ds. L.P.J. Van Bruggen bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeenten van Vlagtwedde en van Bourtange. De dienst begint om 14.00 uur in de hervormde kerk aan de Kerkstraat 1 te Vlagtwedde. Na de bevestiging door consulent ds. W. van der Wind zal ds. van Bruggen de dienst voortzetten en intrede doen.
Ds. Van Bruggen komt over van de Protestantse Gemeente Westkapelle, waar hij de afgelopen acht jaar predikant is geweest. In Vlagtwedde volgt hij ds. J. Hoogstede op, die in 2024 een beroep aanvaardde naar Ommen.
Met dankbaarheid ziet de gemeente uit naar de komst van ds. Van Bruggen en zijn vrouw, die hun intrek zullen nemen in de nieuwe pastorie aan de Schoolstraat 20.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie onder het genot van koffie in ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.
Iedereen is van harte welkom om deze feestelijke en betekenisvolle middag mee te vieren.
Bron: K. Kraai