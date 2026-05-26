Ontdek, beleef en leer tijdens de Veiligheidsdag in Pekela

OUDE PEKELA – Wat doe je bij brand? Hoe herken je een drugslab? En hoe werkt de politie eigenlijk? Op 19 juni van 13.00 tot 17.00 uur verandert het Raadhuisplein in Oude Pekela in een plek vol actie, informatie en ontmoetingen. Tijdens de Veiligheidsdag, georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Midden-Groningen, ontdek je wat veiligheid betekent in het dagelijks leven.
Wat kun je verwachten?
Tijdens deze middag komt veiligheid tot leven voor jong en oud. Bekijk met eigen ogen hoe een drugslab eruitziet en ervaar in de kantelwagen hoe het is als je over de kop gaat met een auto. Ontdek hoe de politie sporen onderzoekt, leer hoe je iemand kunt helpen met reanimatie en krijg handige tips om brand te voorkomen.
Ook online veiligheid komt aan bod. Je ziet hoe cybercriminelen te werk gaan en hoe je jezelf daartegen kunt beschermen.
Overal op het plein staan mensen klaar om je te ontmoeten. Maak een praatje met wijkagenten, boa’s, brandweermensen, jongerenwerkers en hulpverleners. Stel je vragen en hoor hun verhalen uit de praktijk.
Denk je wel eens aan een baan in de veiligheid? Je kunt deze dag ook meer te weten komen over opleidingen en werk in de veiligheidssector.
De Veiligheidsdag is laagdrempelig, leerzaam en voor iedereen toegankelijk. Toegang is gratis.
Praktische informatie
⦁ Locatie: Raadhuisplein, Oude Pekela
⦁ Datum: 19 juni 2026
⦁ Tijd: 13.00 – 17.00 uur
⦁ Toegang: gratis
Bron: Gemeente Pekela