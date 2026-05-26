Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt kinderen van 6 tot 14 jaar uit om deze zomer creatief aan de slag te gaan in het eLAB. In deze inspirerende maakplek komen techniek, spel en verbeelding samen. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus staan er verschillende activiteiten op het programma waarbij kinderen kunnen bouwen, ontdekken en experimenteren.
Programma juni – juli – augustus 2026
Bouw je eigen Bibberrobot! – woensdag 3 juni, 14.30 – 15.30 uur
In deze workshop bouwen kinderen hun eigen bibberrobot (bristlebot) en ontdekken ze hoe beweging en techniek samenwerken.
Vooraf inschrijven verplicht.
Roomie – Spelen, leren en bewegen! – woensdag 10 juni, 14.30 – 15.30 uur
Maak kennis met Roomie: een interactief spel dat reageert op beweging en samenwerking stimuleert.
Toegang: gratis – vrije inloop.
Bouw je eigen dier! – woensdag 1 juli, 14.30 – 15.30 uur
Met ijsstokjes, lijm en fantasie bouwen kinderen hun eigen dierfiguur. Door te combineren en te versieren ontstaat een uniek ontwerp.
Vooraf inschrijven verplicht.
Roomie – Spelen, leren en bewegen! – woensdag 19 augustus, 10.30 – 12.00 uur
Heb jij zin in een superleuk spel dat reageert op jou? Maak kennis met Roomie!
Toegang: gratis – vrije inloop.
Roomie – Spelen, leren en bewegen! – woensdag 26 augustus, 10.30 – 12.00 uur
Nog een kans om Roomie te ontdekken en samen actief aan de slag te gaan.
Toegang: gratis – vrije inloop.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek waar kinderen spelenderwijs leren door te maken. Van techniek en creativiteit tot samenwerken en ontdekken: elk programmaonderdeel biedt een nieuwe ervaring.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron en foto’s: Erik Hulst/Biblionet