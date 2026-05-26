Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 26 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TROPISCHE MIDDAG | MORGEN VEEL KOELER

Het is ook vandaag weer zonnig en warm, warmer nog dan gisteren. Want gistermiddag werd het 27 tot 28 graden maar vanmiddag wordt het 30 á 31 graden. Er staat eerst weer een zwakke zuidenwind, vanmiddag wordt de wind veranderlijk van richting en vanavond komt er een zwakke noordenwind. Daarmee zal het toch nog afkoelen. Vannacht neemt die noordenwind ook toe en brengt zodoende veel koelere lucht naar ons toe. Het minimum voor vannacht is 10 tot 12 graden maar morgen wordt het maar 18 tot 20 graden. Er komen vannacht ook wolkenvelden mee, en morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Er staat morgenmiddag windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordoosten.

Overmorgen -donderdag- wisselen wolkenvelden ook af met zonnige perioden. Vrijdag is er vooral zon met wat sluierbewolking. Maximum donderdag rond 22 graden, vrijdag rond 25 graden. Zaterdag begint warm met af en toe zon, later op die dag is er kans op een regen- of onweersbui.

Zondag en begin volgende week zijn daarna licht wisselvallig met een beetje zon maar soms ook wat regen. Maxima in die periode van 20 tot 22 graden.