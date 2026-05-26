Pekela overweegt 3 ton subsidie voor nieuwbouw Schoolstraat

OUDE PEKELA – De gemeenteraad van Pekela buigt zich vanavond, dinsdag 26 mei, over een voorstel om een eenmalige subsidie van € 300.000 beschikbaar te stellen voor een nieuwbouwproject aan de Schoolstraat. De kapitaalinjectie is bedoeld om het exploitatietekort te dekken voor de bouw van zes sociale huurwoningen. Het project is uniek omdat de woningen worden opgetrokken uit lokaal geproduceerde vezelhennep-bouwpanelen.
Het braakliggende terrein aan de Schoolstraat wordt al sinds 2024 door de gemeente bouwrijp gemaakt. In samenwerking met Bouwbedrijf Van Wijnen, hennepverwerkingsbedrijf Dun Agro B.V. en woningcorporatie Acantus is er een plan ontwikkeld voor een duurzame woonwijk. In totaal omvat het nieuwbouwproject 14 woningen: vier vrijstaande huizen, vier twee-onder-één-kapwoningen en de zes bewuste sociale huurwoningen. Hoewel de private partners gereed zijn om te starten, bleek de exploitatie van het sociale segment een tekort van € 360.000 te vertonen. Als de raad vanavond akkoord gaat, dekt de gemeente het leeuwendeel van dit gat.
Met de bijdrage van drie ton, die eenmalig wordt onttrokken aan het gemeentelijke Ontwikkelfonds en financieel wordt verwerkt in de voorjaarsnota, wil het college van B&W haar ambities op het gebied van duurzaamheid en betaalbare woningbouw kracht bijzetten.
Het project geldt als een innovatieve pilot binnen de sector. Dun Agro B.V. vervaardigt de prefab-bouwpanelen uit vezelhennep die in de regio zelf is geteeld, waaronder in Pekela, waarna Van Wijnen deze verwerkt in de constructie van de huizen.