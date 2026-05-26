Warmte lokt bezoekers naar Beetser Koele: “Geen vliegreis nodig”

SELLINGERBEETSE – De warmste 26 mei ooit gemeten zorgde dinsdag voor zomerse drukte bij de Beetser Koele in Sellingen. Terwijl veel mensen verkoeling zochten aan het water, leken ook de honden weinig moeite te hebben met de warmte. “Ze zijn helemaal gek op water”, vertelt een bezoeker. Een ander noemt de plek ideaal voor viervoeters: “Dat beestje heeft het natuurlijk warm in de tuin, dus even lekker pootjes koelen in het water.”
Voor sommige bezoekers is de plek al jaren vaste prik. “Ik zwem hier al zestig jaar. Toen ik klein was al.” Een ander ziet geen reden om voor een zomers gevoel nog verder te reizen. “Wij gaan hiervoor naar het buitenland, dus geen vliegreis te boeken. Ik wil gewoon hier bij de Beetser Koele liggen.”
En over het weer zelf lijken de meningen weinig verdeeld. “Zoveel mooi weer hebben we niet in Nederland, dus als het er is moet je ervan genieten.”
Foto’s: Malou Vos