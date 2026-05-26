Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe verwelkomt 1000e bezoeker

GRONINGEN – Het Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe ontving op dinsdag 26 mei zijn 1.000e bezoeker: Eliza Koeijvoets. Dit was nog geen zeven maanden na de opening op 31 oktober 2025 van de eerste locatie aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Deze mijlpaal onderstreept de groeiende behoefte aan toegankelijke ondersteuning bij vragen over werk, scholing en personeel in de regio.

Eén centraal punt voor vragen over werk en scholing

Het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe is er voor iedereen met vragen over werk, scholing of personeel. Of het nu gaat om het vinden van een baan, het maken van een carrièreswitch of het opleiden van medewerkers – bezoekers krijgen via één centraal punt toegang tot advies en ondersteuning van verschillende organisaties. Ook organiseren we workshops en trainingen rondom loopbaan, vinden van werk en personeel. Sinds de start hebben al ruim 1.000 inwoners en werkgevers gebruikgemaakt van de dienstverlening, variërend van loopbaanadvies tot hulp bij personeelsvraagstukken.



Eliza Koeijvoets:”Als zzp’er mis ik collega’s. Ik wil ontdekken hoe ik mijn skills binnen andere branches, waar ik zelf niet gelijk aan denk, kan inzetten. Fijn dat het Werkcentrum mij daarbij gaat helpen.



Michiel Manshanden heeft de kracht van het Werkcentrum al ervaren: “ Bij het Werkcentrum stellen ze jouw vraag centraal en brengen ze je in contact met hun netwerk om je vooruit te helpen. Je hoeft niet zelf op zoek. Alles wat ik geleerd heb pas ik nu toe. Ik heb helder wat ik zoek en nu een mooie nieuwe baan gevonden die bij mij past.

Wethouder Carine Bloemhoff, voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe, benadrukt het belang van het initiatief:

“We zien dat steeds meer inwoners en werkgevers de weg naar het Werkcentrum weten te vinden. Dat bevestigt dat er behoefte is aan één laagdrempelig punt waar vragen over werk en scholing samenkomen en mensen verder op weg worden geholpen .”

Landelijke ontwikkeling, regionale impact

Het Werkcentrum maakt deel uit van een landelijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de dienstverlening rond werk en scholing te verbeteren en toegankelijker te maken. In alle 35 arbeidsmarktregio’s is het Werkcentrum te vinden. In Groningen Noord-Drenthe werken onder meer gemeenten, UWV, VNO NCW MKB Noord, FNV/CNV, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college, DNA Next samen om inwoners en bedrijven beter te ondersteunen. Hun eerste locatie is in Groningen. De komende tijd kan men op steeds meer locaties langskomen of via de website www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl een vraag stellen.

