Wildervankse Valeria Toro leefde 36 jaar met diabetes – tot een alvleeskliertransplantatie

WILDERVANK – Na 36 jaar diabetes bracht een alvleeskliertransplantatie in 2025 een keerpunt in het leven van Valeria Toro. De transplantatie zou alles veranderen – maar vrijheid bleek gecompliceerd. Ze deelt haar verhaal in haar nieuwe boek Scheepsrecht.
Een wonder maakte plek voor de werkelijkheid: complicaties die zich opstapelen, eenzaamheid, en de vraag die niemand stelt: wie ben je zonder je ziekte? In het boek schrijft Valerie over haar persoonlijke ervaringen met de transplantatie, chronische ziekte, medische uitdagingen en moederschap. Valeria deelt haar ervaringen ook actief via sociale media, waar mensen haar herstelproces en persoonlijke verhaal al langere tijd volgen. Haar verhaal trekt niet alleen interesse vanuit lotgenoten, maar ook vanuit mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke verhalen over kracht, herstel en het omgaan met grote veranderingen in het leven. Dit gezondheidsboek verschijnt op vrijdag 29 mei bij Uitgeverij Boekscout.
“Hoe gaat het met je?” De vraag die iedereen stelt. De vraag die ik niet kan beantwoorden.
36 jaar was diabetes mijn ongewenste huisgenoot. Tot de transplantatie die alles zou veranderen. Maar vrijheid blijkt gecompliceerd. Want tussen het wonder en de werkelijkheid zit pijn. Complicaties die zich opstapelen. Eenzaamheid. En de vraag die niemand stelt: wie ben je zonder je ziekte?
Een eerlijk verhaal over de zware reis richting een transplantatie. Over moederschap, hoop en opnieuw beginnen.
Over de auteur
Valeria Toro draagt een verhaal met zich mee dat gevormd is door jaren van leven met ziekte en het langzaam hervinden van vrijheid. Na 36 jaar diabetes bracht een alvleeskliertransplantatie in 2025 een keerpunt in haar leven. Als alleenstaande moeder van haar drie kinderen woont ze in het rustige dorpje in Groningen, omringd door natuur en haar dieren, waar ze de ruimte en rust vindt die haar helpen om weer in balans te komen. In dit boek vertelt ze haar weg van overleven naar leven, open en oprecht. Een persoonlijk verhaal over verandering, innerlijke kracht en het hervinden van evenwicht.
Bron en foto’s: Boekscout