De tragikomische voorstelling Adam & Evert komt naar Winschoten

WINSCHOTEN – Na een succesvolle première en lovende reacties van pers en publiek is de tragikomische voorstelling Adam & Evert binnenkort te zien in Theater de Klinker in Winschoten. In de
voorstelling spelen Rian Gerritsen (De Luizenmoeder), Leendert de Ridder (Mees Kees) en
Joji Kyle Na (VRijland) de hoofdrollen.
Adam & Evert is een herkenbare en confronterende tragikomedie over liefde, verlies, rouw en loslaten. Tegen het decor van een all inclusive resort proberen twee geliefden hun relatie nieuw leven in te blazen. Terwijl cocktails rijkelijk vloeien en irritaties langzaam oplopen, verschijnt onverwachts hun ex relatietherapeut Linda, met ongezouten adviezen en haar eigen liefdeschaos. Wat volgt is een mix van scherpe humor, pijnlijke eerlijkheid en momenten die voor veel bezoekers herkenbaar zullen voelen.
De voorstelling werd geschreven door Tjeerd Posthuma en geregisseerd door Harm Duco Schut. Pers en publiek prijzen vooral de balans tussen humor en emotie, de actuele thematiek en het sterke spel van de cast.
Adam & Evert is op 4 juni 2026 te zien in Theater de Klinker in Winschoten.
Bron: Danique Graanoogst