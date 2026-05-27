Gemeente Westerwolde: “Samen opletten helpt 70-plussers langerveilig thuis”

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde wil dat inwoners zo lang mogelijk veilig en prettig in hun
eigen huis kunnen blijven wonen. Daarom biedt de gemeente samen met LeefSamen sinds april een gratis proef aan met een alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende 70-plussers. Inmiddels doen tientallen inwoners mee. Inwoners die interesse hebben, kunnen het systeem vrijblijvend en gemakkelijk uitproberen.
Noaberschap onder druk
In Westerwolde is noaberschap sterk, maar niet vanzelfsprekend. Familie woont niet altijd om de hoek
en buren zien elkaar minder vaak. Wethouder Wietze Potze: “We zien dat mensen elkaar willen helpen, maar niet altijd weten hoe. Dit systeem helpt om die verbinding praktisch te maken, zonder dat
mensen hun zelfstandigheid verliezen.”
Twijfel is begrijpelijk
“Veel mensen denken: het is nog niet nodig,” zegt Potze. “Juist daarom bieden we een gratis proefperiode. Je kunt het rustig ervaren, zonder verplichtingen.” Het systeem van LeefSamen
waarschuwt bij een noodsituatie eerst vertrouwde contacten, zoals familie, buren of vrienden. Pas als
niemand beschikbaar is, wordt professionele hulp ingeschakeld. Daarmee sluit het aan bij de wens
van veel ouderen om zelf de regie te houden.
Gratis proefperiode
De proefperiode duurt drie maanden en is geheel vrijblijvend. Daarna beslissen deelnemers zelf of zij
doorgaan.
Inwoners van Westerwolde van 70 jaar en ouder die zelfstandig wonen, kunnen zich
aanmelden via
www.leefsamen.nl/westerwolde of telefonisch via 040 – 780 0641.
Er is een beperkt aantal plaatsen
Bron: Gemeente Westerwolde