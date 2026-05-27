Inspectie onderzoekt rol jeugdzorg na kindermishandeling Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 27 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL MINDER WARM | WISSELVALLIG WEEKEND

Het is sinds gisteravond flink afgekoeld want na de 31 graden van gisterenmiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden en het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten: windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten, met af en toe een vlaagje van windkracht 5.

Vannacht neemt de wind af en toe het koelt daardoor ook flink af: minimumtemperatuur rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden en de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Vrijdag is er een zuidenwind. Dan komt er meer bewolking en later misschien ook een bui. Maximum vrijdag rond 26 graden maar in de loop van de dag enige afkoeling. In het weekend begint met zon maar later op de zaterdag is er kans op een bui. Maximum op zaterdag van 23 tot 25 graden. Zondag is het koeler met 20 tot 22 graden met af en toe zon en een enkele regen- of onweersbui. En ook de langere termijn krijgt een licht wisselvallig weertype.