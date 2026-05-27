Inspectie onderzoekt rol jeugdzorg na kindermishandeling Stadskanaal

STADSKANAAL – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start per direct een onderzoek naar het handelen van de betrokken (jeugd)zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen. Dat heeft de inspectie zojuist bekendgemaakt. Het onderzoek volgt op de ernstige kindermishandelingszaak in Stadskanaal, die eerder deze maand tot grote maatschappelijke onrust leidde.
Normaal gesproken doet de inspectie geen mededelingen over binnengekomen meldingen en actuele toezichtactivities. Vanwege de uitzonderlijke ernst van deze zaak wijkt de IGJ hier nu expliciet vanaf. De inspectie wil met het onderzoek een helder beeld krijgen van de kwaliteit en de veiligheid van de geboden jeugdhulp aan de twee jonge slachtoffers.
Toezichtbezoeken en informatie opvragen
Het onderzoek richt zich specifiek op de rol en het handelen van de betrokken instanties in de aanloop naar de escalatie. De inspecteurs gaan de komende periode informatie opvragen en toezichtbezoeken afleggen. Tijdens die bezoeken wordt er gesproken met bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen van de instanties.
Eerder liet burgemeester Klaas Sloots al weten dat de gemeente een melding had gedaan bij de inspectie. In de gemeenschap leefden veel vragen over waarom instanties zoals Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming niet eerder hadden ingegrepen om de kinderen te beschermen.
Rapportage en mogelijke maatregelen
De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk vastgelegd in een openbaar rapport. Voordat dit zover is, krijgen de betrokken organisaties de wettelijke tijd om het rapport te controleren op feitelijke onjuistheden. Ook hebben zij de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de besluiten of de openbaarmaking.
Afhankelijk van de uitkomsten van het toezicht bepaalt de inspectie of er vervolgacties nodig zijn. Dit kan variëren van een verplicht verbeterplan tot het opleggen van handhavingsmaatregelen of aanvullend onderzoek. Totdat het inspectierapport officieel openbaar is, doet de IGJ geen verdere mededelingen over de lopende bevindingen.