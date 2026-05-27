DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Bij een ongeval op de Landegger Straße is gistermiddag om 13.00 uur een 41 jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak met zijn Opel Corsa op de linker weghelft terecht en botste daar frontaal tegen de Mercedes-Benz van een 49 jarige vrouw. De bestuurder van de Opel overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De vrouw is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De weg is tot 17.15 uur volledig voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.
Tussen donderdag 21 mei 18.00 uur en zaterdag 23 mei 06.45 uur zijn aan de “Am Alten Hafen” in Haren twee bankjes en een afvalbak uit de grond getrokken. De bankjes werden later in het kanaal teruggevonden; van de afvalbak ontbreekt nog ieder spoor.
Aan de Kornblumenweg in Haren is gedurende het weekend de gevel van een woning met bitumen besmeurd. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.
Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05932 72100.
Meppen
Bij een ongeluk op de spoorwegovergang in de Backmuder Straße is gistermiddag om drie uur een 79 jarige man om het leven gekomen. Hij stak, ondanks dat de spoorbomen dicht waren en het rode licht knipperde, met zijn fiets de spoorwegovergang over. De machinist van een goederentrein zette, nadat hij de man van een afstand had gezien, een noodstop in. Desondanks was een botsing onvermijdelijk. De 79-jarige man overleed ter plaatse. Er werden hulpverleners ter plaatse geroepen. Het spoor moest vervolgens enkele uren worden afgesloten.
Op 3 mei heeft de politie om 9.00 uur een witte e-bike van het merk Telefunken (zie foto) in beslag genomen. De fiets werd aan de Am Haseufer aangetroffen. De politie verzoekt de rechtmatige eigenaar contact op te nemen via 05931 9490.