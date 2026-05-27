Lenteconcert met Muziekvereniging Crescendo Stadskanaal 

STADSKANAAL – Op zaterdag 13 juni organiseert muziekvereniging Crescendo een feestelijk Lenteconcert in Sporthal De Spont in Stadskanaal.
Geniet van spetterende optredens van de twirlers en laat je verrassen door het harmonieorkest met werken die variëren van Downtown, Seagate Overture tot aan Rosamunde.
Dit jaar hebben ze iets extra bijzonders: een spannende maestro-wedstrijd met drie deelnemers uit Stadskanaal. De Maestro-kandidaten zijn Jasper Stuut, Klaas Pals en Arjan Plat. Ze stellen zichzelf voor op de socials Facebook, Instagram en TikTok van muziekvereniging Crescendo. Een echte jury zal uiteindelijk bepalen wie de beste Maestro 2026 van de Kanaalstreek is!
In de pauze is er, zoals ieder jaar, een gezellige verloting met leuke prijzen!
Het concert begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de Maestro’s aan te moedigen en te genieten van mooie optredens en muziek!
Bron: Dina Groenhof Bos