Omgevingsvisie ‘Dit wordt Groningen’ vastgesteld

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft een nieuwe Omgevingsvisie. Provinciale Staten hebben de visie ‘Dit wordt Groningen’ op 27 mei officieel vastgesteld. Met dit document worden keuzes gemaakt die richting geven aan hoe onze provincie omgaat met de fysieke leefomgeving. Waar is bijvoorbeeld ruimte voor wonen, voor bedrijven, verkeer en vervoer, hoe gaan we om met milieu, met water, landbouw en natuur? En hoe beschermen we ons erfgoed en landschap? De visie kijkt vooruit naar 2050 en maakt strategische keuzes tot 2035.
Gedeputeerde Pascal Roemers van Ruimtelijke Ontwikkeling is trots: “Deze Omgevingsvisie helpt om nieuwe ontwikkelingen in onze provincie een plek te geven, met behoud van onze karakteristieke landschappen, de rust en de ruimte. En ook bij het maken van slimme keuzes, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, zodat Groningen ook voor de generaties na ons leefbaar, economisch sterk en toekomstbestendig is.”
Omgevingswet
De provinciale Omgevingsvisie is een integraal beleidskader voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving en is verplicht onder de Omgevingswet. Het bevat de strategische keuzes voor: Een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving; Vitale en duurzaam bereikbare steden en dorpen; Een sterke structuur voor innovatie, kennis en werkgelegenheid; Een toekomstbestendig landelijk gebied; Betaalbare en duurzame energie.
Kwaliteit als basis
Met kwaliteit als basis kiest Groningen voor maatregelen die de provincie verder ontwikkelen en die de ruimtelijke structuur versterken. Groningen creëert hoogwaardige groenblauwe verbindingen (water en groen), waar vrijetijdseconomie, natuur en landbouw elkaar versterken. Er zijn straks vijf regionale bedrijventerreinen, voor XXL-bedrijven, elk met een eigen profiel. Eén daarvan is nieuw. Ook worden bedrijventerreinen geherstructureerd of krijgen waar nodig een betere plek. De regiocentra in het ommeland worden aantrekkelijker gemaakt. Verder worden de mogelijkheden om te bouwen in het buitengebied verruimd, met bescherming van de ruimtelijke kwaliteit. En op plekken waar een complexe uitdagingen bij elkaar komen, zoals energie, vervoer en wonen, start de provincie gebiedsprocessen.
Provinciaal beleid
Deze Omgevingsvisie vormt samen met de Economische Visie en de Leefbaarheidsvisie de basis voor het provinciaal beleid. Het helpt om in samenhang te werken aan wonen, water, economie, energie, landbouw, natuur en leefbaarheid.
Bron: Provincie Groningen