Pride Groningen voor het eerst naar Grote Markt

GRONINGEN – Ook in 2026 is Pride Groningen terug. Dit jaar groter dan ooit! Op zaterdag 20 juni 2026 viert Groningen voor de vijfde keer Pride, en deze editie markeert een historische stap: de bekende StreetPride in de Zwanestraat maakt plaats voor het gloednieuwe Pride Plein op de Grote Markt. Het kloppende hart van de stad wordt het kloppende hart van Pride.

Het festival vindt plaats van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni 2026, met het zwaartepunt op zaterdag 20 juni. Onder het motto ‘wees wie je bent & houd van wie je wilt’ brengt Pride Groningen duizenden mensen samen in het hart van de stad, voor een weekend vol liefde, verbinding, activisme en feest.



Van Zwanestraat naar Grote Markt: een nieuwe fase

Met de verhuizing naar de Grote Markt gaat Pride Groningen een nieuwe fase in. Een fase van nog meer zichtbaarheid voor de boodschap dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, óók in Groningen. Op het Pride Plein verrijst een MainStage met een volwaardig muzikaal programma met headliners als Bonnie St. Claire, Alice Olsthoorn, King Faisel, Boney M Experience en Joost van Bellen, aangevuld met optredens van vrijwel alle dragqueens uit Groningen. Rondom het plein zijn foodtrucks, informatiestands en performances te vinden. Het Pride Plein wordt dé centrale ontmoetingsplek waar ruimte is voor ontmoeting, dialoog en verbinding — voor zowel de LHBTIQ+-gemeenschap als voor iedereen die mee wil vieren.



“Deze stap naar de Grote Markt is meer dan verandering van locatie. Het symboliseert ook de ruimte die we innemen, tegen de stroom van onverdraagzaamheid in. Van een zijstraat naar het hart van de provincie: queer mensen hóren in het midden van de samenleving. We nodigen heel Groningen uit om mee te vieren, mee te lopen en mee te strijden voor een Groningen waarin iedereen zichzelf mag zijn”, aldus Roshano Dewnarain, voorzitter Stichting Pride Groningen



Pride: een noodzakelijk weekend vol kleur

Pride Groningen is voortgekomen uit een concrete behoefte: het teruglopende aantal LHBTIQ+-initiatieven in het noorden een halt toeroepen en Groningen opnieuw op de kaart zetten als plek waar iedereen zichzelf kan zijn. In tijden waarin de rechten en veiligheid van LHBTIQ+-personen onder druk staan, is zichtbaarheid en verbinding noodzakelijker dan ooit.

Vanuit die noodzaak zal ook dit jaar weer een Pride Walk zijn. Met de Stonewall-rellen in Greenwich New York in ons achterhoofd marsen we door de stad. Ook de mars is dit jaar grootser: met diverse versierde wagens, artiesten en performers lopen deelnemers van de Ossenmarkt naar de Grote Markt.

De avond voor Pride, op 19 juni, is in The Social Hub de Pride Drag Verkiezing. Daarnaast is er een Roze Viering, een informatief programma met workshops, theater en exposities door de hele stad, en een officiële afterparty in Fixy. Het volledige programma wordt later deze maand bekendgemaakt via de website en sociale media van Pride Groningen.

De organisatie werkt samen met meer dan 30 partners uit de culturele, maatschappelijke en zakelijke sector en draagt bij aan brede maatschappelijke bewustwording, het bestrijden van discriminatie en de bevordering van emancipatie en sociale acceptatie van LHBTIQ+-personen in Stad en Ommeland.

Bron: Roshano Dewnarain Voorzitter Stichting Pride Groningen